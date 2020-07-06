Ahmet Çakar'dan Fatih Terim yorumu: Zirvede bırakmalı!

Futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Fatih Terim'in Galatasaray'da zirvede bırakması gerektiğini ifade etti.

06 Temmuz 2020 Pazartesi - 11:03
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Galatasaray'ın Trabzonspor'a 3-1 yenildiği maçın ardından Ahmet Çakar, Fatih Terim'in gelecek sezon görevini bırakması gerektiğini ifade etti.
 
Fatih Terim'in zirvede bırakması gerektiğinin altını çizen Çakar, "Zirvede bırakmazsan ayağa düşersin, Fatih Terim, Galatasaray'ın en büyük efsanelerindendir, 9'da 8 yaptı. Bu müthiş bir şey. Galatasaray'ın önümüzdeki sezon daha kötü olma ihtimali önümüzdeki sezon şampiyon olma ihtimalinden daha yüksek" şeklinde konuştu.
 
 

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