Ahmet Çakar Trabzonspor'u şampiyon olarak ilan etti

ŞAMPİYONLUK İÇİN TARİH VERDİ

Ahmet Çakar açıklamalarında ''Trabzonspor’a sesleniyorum. Eğer bu sene şampiyonluğu kaybedersiniz iki elim yakanızda olur. Bu sene o senedir. İlan ediyorum. Trabzonspor, 3 Nisan'da Beşiktaş maçından sonra şampiyon olacak. Uzun yıllar sonra Trabzon’a gelmiş olacağım. Federasyon beni sahaya sokar mı bilmiyorum ama kolbastı oynayacağım. Bu dakikadan sonra kaybedersiniz suçu kendinizde arayın. Yıllar sonra o büyük gece gelecek ve yaşarsam ben orada olacağım'' ifadelerini kullandı.