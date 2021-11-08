Ahmet Çakar Trabzonspor'u şampiyon olarak ilan etti

Ünlü futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Trabzonspor'un 3 Nisan'da şampiyonluğunu açıklayacağını iddia etti.

08 Kasım 2021 Pazartesi - 14:09
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Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor deplasmanda konuk olduğu Beşiktaş Abdülkadir Ömür ve Cornelius'un golleriyle 2-1 mağlup ederek zirve yolunda emin adımlarla yürüyüşünü devam ettirdi.
 
Geride kalan 12 haftada 30 puan liderlik koltuğunda bulunan bordo mavili takım Galatasaray’a 9, Beşiktaş ve Fenerbahçe’ye ise 10 puan fark attı.
 
ŞAMPİYONLUK İÇİN TARİH VERDİ
 
Beyaz TV ekranlarında Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmayı yorumlayan Ahmet Çakar, Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor'un sezonu şampiyon olarak tamamlayacağını belirtti.
 
Ahmet Çakar açıklamalarında ''Trabzonspor’a sesleniyorum. Eğer bu sene şampiyonluğu kaybedersiniz iki elim yakanızda olur. Bu sene o senedir. İlan ediyorum. Trabzonspor, 3 Nisan'da Beşiktaş maçından sonra şampiyon olacak. Uzun yıllar sonra Trabzon’a gelmiş olacağım. Federasyon beni sahaya sokar mı bilmiyorum ama kolbastı oynayacağım. Bu dakikadan sonra kaybedersiniz suçu kendinizde arayın. Yıllar sonra o büyük gece gelecek ve yaşarsam ben orada olacağım'' ifadelerini kullandı.

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Etiketler: trabzonspor ahmet çakar
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