Ahmet Nur Çebi açıkladı! '450 bin dolar...'

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, basketbol takımının sponsorluk anlaşmasının imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Corona virüsü pandemisi nedeniyle sponsor bulmanın zorluğuna dikkat çeken Çebi, "Pandemi döneminde ekonominin çok zorlandığı bir süreçte sponsor bulabilmenin önemi ortada. Beşiktaş basketbol takımımızın sponsorluğunu üstlenen Icrypex'e teşekkür ediyorum. Kripto para, son zamanlarda çok yaygınlaşmaya başladı." dedi.

"450 BİN DOLAR GELİR BEKLİYORUZ"

Basketbolda bu sezon 450 bin dolar gelir beklediklerini de belirten Çebi, "Beşiktaş basket takımımızın bu sezon ayrı bir sistemle yürüdüğünü ve başarılı olduğunu görmekteyiz. Son olarak Fenerbahçe gibi önemli bir rakibimizi yenerek, bunun ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. Bu sezon yaklaşık 450 bin dolar gelir bekliyoruz. İhtiyacımız vardı" ifadesini kullandı.