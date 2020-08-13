Ahmet Nur Çebi: Balotelli'yi Sergen Yalçın düşünmüyor

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündemdeki transfer konuları hakkında açıklama yaptı. Çebi, Mensah'ın gündemlerinde olduğunu söylerken, Balotelli'yi Sergen Yalçın'ın kadrosunda düşünmediğini belirtti.

13 Ağustos 2020 Perşembe - 11:39 | Son Güncelleme : 13 08 2020 - 11:54
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündemdeki transfer konuları hakkında açıklama yaptı. 
 
İşte Ahmet Nur Çebi'nin sözlerinden satırbaşları:
 
"Mensah gündemimizde olan bir futbolcu. Başka alternatiflerimiz de var. Balotelli'yi Sergen Hoca düşünmüyor."
 
"Kötü bir huyum var, çok pazarlık ediyorum. Huyum kurusun! Welinton ve Atiba ile de pazarlık ediyorum. Ne yazık ki böyle bir huyum var."
 
"Transferde acele etmek istemiyoruz. Ekonomik ve sportif olarak en iyisini bulmaya, takımımıza katmaya çalışacağız. Sergen hocamız da beyan etti, 7-8 futbolcu almamız gerektiğini ifade etti."

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