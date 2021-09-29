Ahmet Nur Çebi'den eski yönetime isyan! 'Lens ve Ljajic...'

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, takım maliyetinin 50 Milyon Euro'nun altında olduğunu ve dünya çapında oyuncuları indirim yaptırarak aldıklarını söylerken, eski yönetimin yaptığı Lens ve Ljajic'in kontratlarının kulübü zor durumda bıraktığını bir kez daha dile getirdi. Başkan Çebi, transfer döneminde isteyip de alamadıkları tek oyuncunun Kaan Ayhan olduğunu itiraf ederken ara transferde yeniden girişim yapacaklarını da açıkladı. Ajax maçı sonrası gazetecilerle sohbet ederek önemli açıklamalarda bulunan Çebi'nin bazı sözleri şöyle:

"9 MİLYON ALAN PJANIC'E 2.75 MİLYON EURO VERİYORUZ"

"Transferler için Şampiyonlar Ligi 'nden gelen paranın tamamını değil dörtte birini falan harcadık. Bu transferleri hem şampiyon olmak için yaptık, hem de ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edeceğimiz için yaptık, amacımız hiç bir zaman hava atmak olmadı. Takımın maliyeti şu an 50 milyon Euro'nun altında. Dünya çapında oyuncuları çok ciddi indirimler yaptırarak aldık. Özellikle Pjanic için verdiğimiz paralar çok yüksek değil. 9 milyon euro yıllık ücret alan Pjanic için 2 milyon 750 bin Euro veriyoruz.

"İSTEYİP DE ALAMADIĞIMIZ TEK FUTBOLCU KAAN AYHAN"

Transfer döneminde almak isteyip de alamadığımız tek oyuncu Kaan Ayhan oldu. Devre arasında takımındaki durumuna göre tekrar girişimde bulunacağız. Ayrıca Gedson Fernandes'i de son gün alıyorduk ama Pjanic çıkınca vazgeçtik ve tercihimizi Pjanic'ten yana kullandık. Cenk Tosun 'a da sözüm var, sezon sonu gelmek isterse kapımız ona açıktır."

KENAN KARAMAN TRANSFERİNİN PERDE ARKASI

"Kenan için şunu söyleyebilirim, yerli futbolcu konusunda ısrarcıydı federasyon, ondan daha iyi yerli kim var bilmiyorum? Kenan'da, hocanın tatilde olduğu bir aylık dönemde acele etmemiz gerekiyordu, yerli futbolcu konusunda baskı vardı. Milli futbolcu olduğu için ve gelişim göstereceğine inandığımız için aldık. Hata yaptığımızı düşünmüyorum. Salih'i de hoca istedi."

LARIN KARARINI VERECEK

"Larin kalmak istiyor, görüşmeler devam ediyor. Daha bugün (dün için) görüştük menajeriyle. Canı başka yere gitmek istiyorsa gider, ben hiç o konuda taviz vermem, yani Beşiktaş 'ta kalmak istemeyen, bizi zor durumda bırakacak futbolcuyla ben fazla uzun görüşmem, kısa keserim."

Ahmet Nur Çebi: Lens ve Ljajicin kontratlarını nasıl yapmışlar

"KARAGÜMRÜK, LENS İÇİN BİZE 150 BİN EURO VERDİ"