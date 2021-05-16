Ahmet Nur Çebi'den flaş Sergen Yalçın açıklaması

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, şampiyon teknik adam Sergen Yalçın ile yola devam edeceklerini açıkladı.

16 Mayıs 2021 Pazar - 14:28
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, şampiyonluk, Segen Yalçın'ın sözleşmesi ve Vincent Aboubakar hakkındaki iddialarla ilgili flaş açıklamalarda bulundu.
 
NTV'ye konuşan Çebi'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:
 
"SERGEN YALÇIN'LA ANLAŞACAĞIZ"
 
"Hocayla sözleşmemizin varlığı ya da yokluğunun şampiyonlukla alakası yok. Sergen Yalçın'ın sözleşmesi bitti. 'Yola devam edelim' diyeceğiz. Maddi manevi benden bir şeyler talep edecektir. Muhtemelen anlaşacağız. Ben, Sergen hocanın uzun süre Beşiktaş camiasının içinde olmasını istiyorum.
 
"ABOUBAKAR YENİ SÖZLEŞME TALEP ETMEDİ"
 
Aboubakar'la ilgili doktor raporumuz var. Doktor oynayabilir dediği zaman Aboubakar, iyi bir insandır ve gelir oynar. Eğer oynayamıyorsa sağlık nedeniyle oynamıyordur. Bunun başka türlü tartışılmasını doğru bulmuyorum.
 
Aboubakar'ın 3 günde bir MR'ı çekiliyor. İyileşmenin çok yavaş gittiğini görüyoruz. Başkaları sakatlandığı zaman 'Futbolda sakatlık vardır' deniliyor da Aboubakar için bunu neden çok gördüler? Bunu da biraz manidar buluyorum. Takımı germek adına yapıldı.
 
Aboubakar'ın bizden sözleşmeyle ilgili bir talebi söz konusu değil. Eğer öyle olsa Sivas maçına çıkmazdı. Sivas maçında sahaya çıktı ve tekrar sakatlandı. O gün bizi kırmayan futbolcum bugün neden böyle şeyler yapsın ki? Sakatsa sakattır."

 

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Etiketler: sergen yalçın ahmet nur çebi beşiktaş
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