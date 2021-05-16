Ahmet Nur Çebi'den flaş Sergen Yalçın açıklaması

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, şampiyonluk, Segen Yalçın'ın sözleşmesi ve Vincent Aboubakar hakkındaki iddialarla ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

NTV'ye konuşan Çebi'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"SERGEN YALÇIN'LA ANLAŞACAĞIZ"

"Hocayla sözleşmemizin varlığı ya da yokluğunun şampiyonlukla alakası yok. Sergen Yalçın'ın sözleşmesi bitti. 'Yola devam edelim' diyeceğiz. Maddi manevi benden bir şeyler talep edecektir. Muhtemelen anlaşacağız. Ben, Sergen hocanın uzun süre Beşiktaş camiasının içinde olmasını istiyorum.

"ABOUBAKAR YENİ SÖZLEŞME TALEP ETMEDİ"

Aboubakar'la ilgili doktor raporumuz var. Doktor oynayabilir dediği zaman Aboubakar, iyi bir insandır ve gelir oynar. Eğer oynayamıyorsa sağlık nedeniyle oynamıyordur. Bunun başka türlü tartışılmasını doğru bulmuyorum.

Aboubakar'ın 3 günde bir MR'ı çekiliyor. İyileşmenin çok yavaş gittiğini görüyoruz. Başkaları sakatlandığı zaman 'Futbolda sakatlık vardır' deniliyor da Aboubakar için bunu neden çok gördüler? Bunu da biraz manidar buluyorum. Takımı germek adına yapıldı.