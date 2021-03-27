Ahmet Nur Çebi'den flaş yabancı hakem açıklaması

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, beIN Sports'ta gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"Kulüp başkanlarına çok önemli görevler düşüyor"



Kulüpler Birliği Başkanı olarak, kulüpleri temsil etmek mecburiyeti göreviniz olduğu gibi aynı zamanda da gizli de olsa birlik ve beraberliği sağlamak anlamında çok önemli bir görevim olduğunu düşünüyorum. Sizin programınızı da takdir ile karşılıyorum. Birlik ve beraberliğe ülkede ihtiyaç var. Özellikle her konuda var ama biz, konumuz olan futbolda bunu sağlamak gibi bir görevi kendimize vazife edinmemiz gerekiyor. Bunlardan kaçamayız. Sonuçta her zaman söylüyorum. Futbolun en güzel tarafı sahada oynandığı zaman içerisindeki keyiftir. Bittikten sonra 5-10 dakika bunun keyfini sürersiniz. Arkadaşlarınızla şakalaşırsınız ama bu burada kalmalı ve bir sonraki haftaya heyecanla seyredeceğiniz maçı beklemelisiniz. Aradaki o yaşanan bir sürü itiş kakış, söylemler, hoş olmayan tavırlardan artık uzaklaşmamız gerekiyor. Taraftarımız bizden alacakları mesajlarla bu işlerden uzaklaşacaklar. Sadece keyfini sahada sürmenin taraftar olmanın sahada taraftar olmanın keyfini yaşatmalıyız. Görev olarak üstlerine vermeliyiz taraftarın. Bunun için kulüp başkanlarına çok önemli görevler düşüyor.

Yabancı hakem açıklaması

