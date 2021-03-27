Ahmet Nur Çebi'den flaş yabancı hakem açıklaması

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi yabancı hakem projesiyle ilgili "yaşlıların yaptıklarını kaldıramıyoruz, gençler için bedel ödüyoruz deriz" ifadelerini kullandı.

27 Mart 2021 Cumartesi - 7:49
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, beIN Sports'ta gündeme dair açıklamalarda bulundu.
 
"Kulüp başkanlarına çok önemli görevler düşüyor"
 
Kulüpler Birliği Başkanı olarak, kulüpleri temsil etmek mecburiyeti göreviniz olduğu gibi aynı zamanda da gizli de olsa birlik ve beraberliği sağlamak anlamında çok önemli bir görevim olduğunu düşünüyorum. Sizin programınızı da takdir ile karşılıyorum. Birlik ve beraberliğe ülkede ihtiyaç var. Özellikle her konuda var ama biz, konumuz olan futbolda bunu sağlamak gibi bir görevi kendimize vazife edinmemiz gerekiyor. Bunlardan kaçamayız. Sonuçta her zaman söylüyorum. Futbolun en güzel tarafı sahada oynandığı zaman içerisindeki keyiftir. Bittikten sonra 5-10 dakika bunun keyfini sürersiniz. Arkadaşlarınızla şakalaşırsınız ama bu burada kalmalı ve bir sonraki haftaya heyecanla seyredeceğiniz maçı beklemelisiniz. Aradaki o yaşanan bir sürü itiş kakış, söylemler, hoş olmayan tavırlardan artık uzaklaşmamız gerekiyor. Taraftarımız bizden alacakları mesajlarla bu işlerden uzaklaşacaklar. Sadece keyfini sahada sürmenin taraftar olmanın sahada taraftar olmanın keyfini yaşatmalıyız. Görev olarak üstlerine vermeliyiz taraftarın. Bunun için kulüp başkanlarına çok önemli görevler düşüyor.
 
Yabancı hakem açıklaması
 
Kulüpler Birliği olarak geçmişte hakemlik yapmış olan kişilerle bir çalıştay yapmak istiyoruz. Buradan alacağımız fikirler, vereceğimiz fikirlerle oluşacak bir tabloyla sayın federasyona sunmak istiyoruz. Eksiler, artılar, şöyle olsa böyle daha iyi olur gibi bir çalıştay planı içerisindeyiz. Bunları da tamamıyla iyi niyetli ve Türk futboluna hizmet etmek amacıyla yapmak istiyoruz. Bu konudaki çalıştayı tahmin ediyorum önümüzdeki günler içerisinde realize edeceğiz, oradan çıkacak sonuçları da federasyona katkı olarak sunmak istiyoruz. Genç hakemlerden yanayım, yaşlılar hata yapana kadar gençler yapsın. Eğer bir bedel ödenecekse; yaşlıların yaptıklarını kaldıramıyoruz, gençler için bedel ödüyoruz deriz. Benim hakemlerle ilgili söylemlerimde derdimi anlatmakta çok mu zorlanıyorum bilmiyorum. Sayın federasyon başkanımız; “Bizim hakemlerimiz çok iyi, yurt dışına hakem gönderiyoruz” diyor ama benim derdim bu değil ki; hakemlerimiz gidiyorsa gitsin, gelebiliyorsa gelsin. Özellikle derbide yapalım dedim. Geçmişte derbiye çıkan hakemlerimiz takımlar tarafından mimlenmiş. Her hakem açıklandığında, maça çıkmadan taraftarlardan darbe yiyorlar. Ben, yabancı hakem derken, bu baskılar yüzünden söyledim. 50 yıl önce de tartışılıyordu hakemler, bugün de tartışılıyor.

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Etiketler: ahmet nur çebi yabancı hakemler
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