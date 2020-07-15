Ahmet Nur Çebi'den Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Oğuzhan Özyakup açıklaması!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, katıldığı Lig Radyo'da açıklamalarda bulundu. Çebi, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Oğuzhan Özyakup ile ilgili iddialara açıklık getirdi.

Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Dorukhan Toköz ile 1,5 yıllık sözleşmemiz var, neden bunlar gündeme getiriliyor anlamıyorum. Dorukhan Toköz hakkını alacaktır, gereğini yapacağız.

(Caner Erkin ve Gökhan Gönül) Futbolcularımızın hepsine onlarla devam etmek istediğimiz söyledik ancak maaşlar eskisi gibi olmayacak.

Oğuzhan Özyakup kendini toparlamak için gitti. Kendini toparlayamadıysa kalabilir. Ancak biz de Oğuzhan'ı istiyoruz artık. Hem Dorukhan hem de Oğuzhan ile devam etmek istiyoruz. Ancak zorla güzellik olmaz.