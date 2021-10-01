Ahmet Nur Çebi'den hakemlere aba altından sopa

Hollanda’da verdiği röportajda lig arasında hakemlerle ilgili Milli arada konuşacağını vurgulayan Ahmet Nur Çebi, Yaşar Kemal Uğurlu ataması sonrasında mesaj yolladı.

‘Bizzat ilgileneceğim’

Çebi, daha önce yaptığı açıklamada, “Hakemlerin performansından kimse memnun değil. Maçlar bitince hakemler hakkında açıklama yapacağım. Bunun peşini bırakmayacağım. VAR odasında oturup da görmemek ayrı bir şey, saha içinde görmemek ayrı. Odanın içinde oturup 3 kez izleyip göremiyorsan adama sorarlar” ifadelerini kullanmıştı.