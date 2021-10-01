Ahmet Nur Çebi'den hakemlere aba altından sopa

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi “Sivasspor ile oynayacağımız maçta gözüm tamamen hakemler üzerinde olacak." ifadelerini kullandı.

01 Ekim 2021 Cuma - 15:00
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Hollanda’da verdiği röportajda lig arasında hakemlerle ilgili Milli arada konuşacağını vurgulayan Ahmet Nur Çebi, Yaşar Kemal Uğurlu ataması sonrasında mesaj yolladı.
 
‘Bizzat ilgileneceğim’
 
Çebi, Sivasspor maçına Yaşar Kemal Uğurlu atamasının açıklanmasının ardından, “Sivasspor ile oynayacağımız maçta gözüm tamamen hakemler üzerinde olacak. Lig arasında zaten ayrıntılı değerlendirme yapmak için hazırlanıyorum. Bu maça Yaşar Kemal Uğurlu ve yardımcıları atanmış. Hepsi dikkatli ve adil olacak! Haksızlık istemiyoruz. Hakkımızı kimsenin yemesine tahammülümüz yok. Bu saatten sonra hakem yönetimleri ile bizzat ilgileneceğim” değerlendirmesini yaptı.
 
Çebi, daha önce yaptığı açıklamada, “Hakemlerin performansından kimse memnun değil. Maçlar bitince hakemler hakkında açıklama yapacağım. Bunun peşini bırakmayacağım. VAR odasında oturup da görmemek ayrı bir şey, saha içinde görmemek ayrı. Odanın içinde oturup 3 kez izleyip göremiyorsan adama sorarlar” ifadelerini kullanmıştı.

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Etiketler: beşiktaş ahmet nur çebi
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