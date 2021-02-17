Ahmet Nur Çebi'den inanılmaz açıklama! 'Diagne için...'

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye çok yakın isimlerden bir tanesi olan Yılmaz Canpolat, siyah beyazlıların Cyle Larin için bir Premier Lig takımından 15 milyon Euro teklif aldığını söyledi.

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Canpolat, "Devre arasında bir İngiliz takımı Beşiktaş 'a resmî teklif verdi. Larin için 15 milyon Euro önerdiler. Başkan Ahmet Nur Çebi, bunu kabul etmedi. 'Şampiyonluk hedefimiz var.' dedi. Sezon sonu bu konuyu görüşebileceğini söyledi" şeklinde konuştu.

"Sergen Yalçın'ın imza ile birlikte görev tanımı genişletiliyor"

Haftasonu bay olan Beşiktaş'ın, Cuma'dan önce Sergen Yalçın için bir imza töreni düzenleyeceğini dile getiren Yılmaz Canpolat, "Geçen hafta söylediğim gibi, yönetim Sergen Yalçın'la sözleşme uzatacak. Yeni sözleşmenin süresi 2+1 yıl olacak. Ahmet Nur Çebi başkan olarak kaldığı sürece, takımın teknik direktörü Sergen Yalçın'dır. Bu gerçek değişmez. Sergen Yalçın'ın imza ile birlikte görev tanımı genişletiliyor. Altyapı da Sergen hocaya bağlanıyor. Yani Beşiktaş'ta futbolun yönetimi Sergen Yalçın'da... Cuma'dan önce imza töreni düzenlenir" dedi.

"Rosier sezon sonunda tüm haklarıyla alınacak"

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin Valentin Rosier'in tüm haklarını Sporting Lizbon'dan almak için 3 milyon Euro'luk bir bütçe oluşturduğunu belirten Canpolat, "Rosier sezon sonunda tüm haklarıyla alınacak. Sporting Lizbon'a 3 milyon Euro verilecek. Başkan bu konuda kararını verdi. Kesin olarak Sporting'le Rosier konusunda anlaşılacak.