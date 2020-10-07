Son karar verildi! 'Başarılı olamayız'

Kötü gidişatın ardından Sergen Yalçın'a tam destek verme kararı alan Ahmet Nur Çebi deneyimli çalıştırıcıya 'Maddi ve manevi olarak her zaman destek olacağız' dedi.

07 Ekim 2020 Çarşamba - 8:49 | Son Güncelleme : 07 10 2020 - 8:58
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Süper Lig'e yapılan kötü başlangıç nedeniyle Beşiktaş camiası şampiyonluk için umutsuzluğa kapılırken, Başkan Ahmet Nur Çebi ve Teknik Direktör Sergen Yalçın geçmişe sünger çekmeye karar verdi. Önceki gün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde 4 saat süren bir toplantı gerçekleştiren Başkan Çebi ve Yalçın'ın beyaz sayfa açılması konusunda ortak noktada buluştukları öğrenildi.
 
Milliyet Gazetesi'nden Serdar Sarıdağ'ın haberine göre; Sergen Yalçın'a çok güvendiğini her fırsatta dile getiren Ahmet Nur Çebi'nin son zirvede de düşüncelerini tekrarlayarak, "Bu transfer döneminde hepimiz çok yıprandık. Sen de takım da bu süreçten olumsuz etkilendiniz. Geçmişte ne yaşandıysa yaşandı. Bunları unutmak en doğrusu. Biz yönetim kurulu olarak senin ve takımın yanındayız. Maddi ve manevi olarak her zaman destek olacağız. Bir an önce el birliğiyle ayağa kalkmamız gerek. Geçmişe takılı kalırsak başarılı olamayız. Elbette transferlerde bazı mevkilere istediğimiz isimleri alamamış olabiliriz, fakat imkanların izin verdiği en iyi isimleri almaya çalıştık" ifadelerini kullandığı belirlendi.
 
'Biraz zaman lazım'
 
Başkan Çebi'nin yapıcı konuşmasına teşekkür eden Teknik Direktör Sergen Yalçın ise zaman içinde takımdaki sorunların tek tek aşılacağına inandığını vurguladı.
 
Siyah-beyazlı hocanın, "Sezon başlarında bu tür sıkıntılar yaşanıyor. Yeni bir takım kuruyoruz. Pandemi sonrası yeteri kadar hazırlanma fırsatımız olmadı. Hazır olmadan Avrupa maçları çıktı karşımıza. Yeni transferlerimiz henüz tam hazır değil. Bazı şeyler zaman alacak. Milli ara hazırlanma açısından bize iyi gelecek. Birkaç tane hazırlık maçı oynamamız lazım. Üzerimizde çok sorumluluk var. Başarıyı ve başarısızlığı hep beraber yüklenmeliyiz. Ben de sizin gibi geçmişe takılı kalmayı doğru bulmuyorum. Artık önümüze bakma zamanı" diye konuştuğu belirtildi.
 

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Etiketler: ahmet nur çebi beşiktaş sergen yalçın
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