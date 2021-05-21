Ahmet Nur Çebi Dorukhan Toköz'ün yeni adresini açıkladı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, kontratı sona eren Dorukhan Toköz için 'Bize Avrupa'da oynamak istediğini söyledi' dedi.

21 Mayıs 2021 Cuma - 10:12
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ismi Fenerbahçe ile anılan Dorukhan Toköz'ün kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini kendisine söylediğini anlattı.
 
Beşiktaş forması giyen ve ismi Fenerbahçe ile anılan Dorukhan Toköz'ün kariyerine devam etmek istediği yeni adrese dair çarpıcı bir gelişme yaşandı.
 
Haber Global'e konuşan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, genç futbolcuyla Ankara dönüşünde uçakta gerçekleştirdikleri transfer sohbetinin detaylarını anlattı.
 
Başkan Ahmet Nur Çebi, "Daha vedalaşmadık ama bizimle kontratı bitti. Bugün Ankara'dan dönerken uçakta konuştuk. 'Avrupa'da oynamak istiyorum' dedi. Samimi olduğunuz zaman bir şey söylenmez. 'Oğlum yurt dışı hevesin varsa, sana güle güle demekten başka şansımız yok ama baktın olmadı, kapımız sana her zaman açık' dedim. Buradan giden çocuklarıma kapıyı hep açık bırakacağım" dedi.
 
Fenerbahçe'nin markajında yer alan Dorukhan Toköz'ün ismi Avrupa'dan en son Lille ile birlikte anılıyordu.

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Etiketler: ahmet nur çebi dorukhan toköz
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