Ahmet Nur Çebi 'kapım açık' demişti! Cenk Tosun Beşiktaş'a geri dönüyor

Sakatlık problemini tamamen atlatan ve Ahmet Nur Çebi'nin 'ona kapımız açık' dediği Cenk Tosun Beşiktaş'a geri dönmek için gün sayıyor.

08 Ekim 2021 Cuma - 9:51
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin devre arası veya sezon sonu kadrosuna katmak istediği Cenk Tosun formasına kavuşmak için gün sayıyor.
 
Everton'da 2 hafta sonra takımla çalışacak
 
Geçirdiği ağır sakatlık ve ameliyattan sonra toparlanan ve artık özel antrenör eşliğinde arkadaşlarının yaptığı çalışmalara başlayan Tosun Paşa, 2 hafta sonra takım çalışmalarına da katılacak.
 
Cenk Tosun kasım ayında kadroda
 
Teknik direktör Rafael Benitez'in santrfor bölgesinde sakatlıkların artmasıyla yakından ilgilendiği Cenk Tosun'un Kasım ayında maç kadrsonua girebilecek durumda olacağı öğrenildi.
 
Önceliği Everton'da oynamak
 
Golcü futbolcu, Beşiktaş'ın ilgisine çok memnun olduğunu ancak şu an tek amacının Everton'da kadroya girmek olduğunu söyledi.
 
Beşiktaş'a 3 gollük katkı yaptı
 
Geçtiğimiz sezonun devre arası kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Cenk Tosun, Süper Lig 'de 3, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 olmak üzere toplam 4 maç siyah-beyazlı formayı giyebilmişti. Erzurum deplasmanında yaşadığı diz sakatlığıyla sezonu kapatan milli futbolcu Beşiktaş'ta 3 gole imza attı. 

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Etiketler: cenk tosun beşiktaş
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