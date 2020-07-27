Ahmet Nur Çebi: "Şampiyonluğu kıl payı kaçırdık"

Siyah-beyazlı kulübün patronu, 13. sırada teslim aldıkları takımı 3. basamağa taşıdıklarının altını çizdi, “Bazı maçlarda çok kritik puanlar kaybettik. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum çünkü o maçları kazansaydık biz şampiyon olabilirdik. Ancak bu zor günleri atlatmak hiç kolay değildi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi son derece zorlu geçen 2019-2020 sezonunun ardından Milliyet’e geniş bir durum değerlendirmesinde bulundu. Göreve geldikleri ilk günden itibaren sıkıntılı günler yaşamalarına rağmen Beşiktaş ’ı 13. sıradan alıp, 3. basamağa taşıdıklarının altını çizen Başkan Çebi, “Biz şampiyonluğu kıl payı kaçırdık” diye konuştu.

‘Hepsine imza atarım’

Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın Gençlerbirliği maçından sonra yaptığı açıklamaları, geride kalan dönemi ve gelecek sezon hedeflerini tek tek masaya yatıran siyah-beyazlı kulübün patronu şu ifadeleri kullandı:

“Gençlerbirliği maçından sonra Sergen hoca çok güzel bir durum değerlendirmesi yaptı. Ne dediyse tüm sözlerinin altına imzamı atarım. Kendisiyle çok iyi bir uyum içerisinde çalışıyoruz. Sergen Yalçın ile anlaşarak ne kadar doğru bir tercih yaptığımızı bir kez daha gördük. Böyle bir sezonda takımı son haftaya kadar bu şekilde motive etmek hiç kolay değil. Sözleşme konusuyla ilgili sorular hep geliyor. Hocamızla bir sene daha sözleşmemiz var ama Sergen Yalçın ne kadar süre isterse bu yönetim bu camia o süreyi ona her zaman verir. Ben bu sezon yaptıklarından dolayı Sergen Yalçın’a ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Kendisinden çok memnunuz.”

‘Hiç kolay değildi’

“Bu sezon çok kritik puanlar kaybettik. Kaybetmememiz gereken maçlarda bu puanları sahada bıraktık. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Çünkü o kritik maçları kazansaydık biz şampiyon olabilirdik. Ama bu zor günleri atlatmak da kolay değil. Böyle bir ortamda üçüncü olmak da başarı sayılabilir. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.” (Milliyet/Serdar Sarıdağ)