Ahmet Nur Çebi: sonuçta sahaya çıkan 11 oyuncumuz da...

Ahmet Nur Çebi, "Beşiktaş'ın olduğu yerde umut her zaman vardır." dedi.

"Çocuklar sahaya çıkıp ellerinden geleni yapacaklar." diyen Çebi, "İnancımız elbette her zaman var, sonuçta sahaya çıkan 11 oyuncumuz da Beşiktaş 'ın formasını terletecek." sözleriyle konuşmasını sürdürdü.

Beşiktaş'ın başkanı, "Biz sonuna kadar mücadele edeceğiz. Sonuç ne olur göreceğiz. İnşallah güzel bir şekilde buradan ayrılırız." ifadeleriyle konuşmasını noktaladı.