Ahmet Nur Çebi: sonuçta sahaya çıkan 11 oyuncumuz da...

Ajax maçı öncesi açıklamalarda bulunan Ahmet Nur Çebi "sonuçta sahaya çıkan 11 oyuncumuz da Beşiktaş'ın formasını terletecek" dedi.

28 Eylül 2021 Salı - 14:18
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Ajax maçı öncesi Sabah gazetesine konuştu.
 
Ahmet Nur Çebi, "Beşiktaş'ın olduğu yerde umut her zaman vardır." dedi.
 
"Çocuklar sahaya çıkıp ellerinden geleni yapacaklar." diyen Çebi, "İnancımız elbette her zaman var, sonuçta sahaya çıkan 11 oyuncumuz da Beşiktaş'ın formasını terletecek." sözleriyle konuşmasını sürdürdü.
 
Beşiktaş'ın başkanı, "Biz sonuna kadar mücadele edeceğiz. Sonuç ne olur göreceğiz. İnşallah güzel bir şekilde buradan ayrılırız." ifadeleriyle konuşmasını noktaladı.
 
Beşiktaş, Ajax ile TSİ 19.45'te Amsterdam'da bulunan Johan Cruijff Arena'da karşılaşacak. 

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Etiketler: ahmet nur çebi beşiktaş
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