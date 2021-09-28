Ajax-Beşiktaş maçında skandal! Fransız hakemin kararı çıldırttı: 'Buz gibi golü yedi'

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş 'ın deplasmanda Ajax ile karşılaştığı maçın ikinci yarısında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

İlk yarıyı 2-0 geride kapatan Beşiktaş, ikinci yarıya daha iyi başladı ve rakip ceza alanında tehlikeli pozisyonlar yakalamaya başladı. Dakikalar 62'yi gösterdiğinde savunma arkasına hareketlenen Kenan Karaman , iki rakibiyle girdiği mücadelede topu önüne alıp karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi.

HAKEM DÜDÜĞÜNÜ ÇALDI

Kenan Karaman ve Beşiktaşlı oyuncular gole sevinirken Fransız hakem Benoit Bastien, faul düdüğünü çaldığını işaret etti. Kendinden emin şekilde faulü işaret eden BAstien'e Beşiktaşlı futbolcular ve kenar yönetimi itiraz etti ama karar değişmedi.

GOLDEN ÖNCE DÜDÜĞÜNÜ ÇALDIĞI İÇİN VAR DEVREYE GİREMEDİ

Pozisyonun tekrarı izlendiğinde hakemin düdüğünü golden önce çaldığı ve bu yüzden VAR'ın devreye giremediği görülüyor.

MURAT ŞAHİN SARI KART GÖRDÜ

Geçerlilik kazanmayan gol sonrası kenarda itirazlarını devam ettiren Sergen Yalçın'ın yardımcısı Murat Şahin sarı kart gördü.

"HAKEM BUZ GİBİ GOLÜ YEDİ"

Exxen platformunda maçı anlatan spiker Melih Gümüşbıçak, Fransız hakem Benoit Bastien'in faul kararı sonrası 'Buz gibi golü yedi' şeklinde yorum yaptı. (Hürriyet)