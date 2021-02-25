Ajax - Lille maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Milli yıldızlarımızın sırtladığı Lille, Fransa'da 2-1 kaybettiği maçın rövanşında, Johan Cruijff Arena'da tur için savaşırken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, UEFA Avrupa Ligi keyfi sezon boyunca Misli.com'da!

25 Şubat 2021 Perşembe - 8:38
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Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun son maçında Atalanta'ya kaybettikten sonra, 78 gündür resmi maç kaybetmeyen Ajax; UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında, Fransa'da ciddi bir dominasyon sağlayıp son 3 dakikada bulduğu gollerle 2-1 kazanmış ve rövanş için avantajı cebine atmıştı. Doping cezası bulunan Andre Onana ve kulübün bir hatası sonrası Avrupa listesine alınamayan Sebastien Haller maç kadrosunda olmayacak. Sağ bek Noussair Mazraoui ve sol bek Nicolas Tagliafico sakat, cezası biten Ryan Gravenberch ise ilk 11'deki yerini geri alacak. TD Erik ten Hag; "Lille kontraya iyi çıkabilen bir ekip. Fransa'daki ilk maçta yaptıkları hatalardan ders çıkarmışlardır, hızlı oynamalarına izin vermemeliyiz..." dedi.
 
Pierre Mauroy'da Timothy Weah'la öne geçip 2-1 kaybeden Lille, Johan Cruijff Arena'da turu geçmek istiyorsa 1 golden fazlasını atmak zorunda! Milli oyuncularımızdan Burak Yılmaz iyileşmedi, deplasman kafilesine dahil edilmedi. Fransız kaynaklar Zeki Çelik'in sağ bekte, Yusuf Yazıcı'nın da Jonathan David'le birlikte hücumun en ilerisinde, ilk 11'de olacağını belirtmiş durumda. İlk maçta cezaları sebebiyle forma giyemeyen Benjamin Andre ve Xeka da kadroda. Hatta Andre, Renato Sanches ile birlikte orta sahanın ortasında görev yapacak. TD Christophe Galtier; "Turu geçmek için elimizden geleni yapacağız. Görüntü zor ama sahaya çıkıp sözümüzü söylemeden kesin konuşmamak lazım..." dedi.
 
ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!
- Ajax'ın iç sahada oynadığı son 3 resmi maçın tamamı "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" bitti.
- Lille deplasmanda oynadığı son 8 resmi maçın tamamını kazandı, 6'sında gol yemedi!
- İki takımın son 2 sezon içinde oynadığı 3 maçın hepsini Ajax kazandı, tamamı "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.
 
MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?
Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Ajax kazanır" oldu! %22'lik kesim Fransa'da ilk maçı domine edip kazanan Ajax'a, Hollanda'daki rövanşta da güveniyor... %14'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.
 

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Etiketler: Ajax Lille misli
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