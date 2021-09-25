Ajax maçı öncesi 3 futbolcudan müjdeli haber

25 Eylül 2021 Cumartesi - 14:57
Şampiyonlar Ligi'nde salı akşamı oynayacağı Ajax
maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş
'a sakat bazı isimlerden müjdeli haber
geldi. Son günlerde sakat oyuncuların fazlalığından muzdarip olan Beşiktaş'a 3 isimden iyi haber geldi. Kulüpten yapılan paylaşıma göre siyah-beyazlı takımın gerçekleştirdiği son idmana Michy Batshuayi, Alex Teixeira ve Necip Uysal
gibi oyuncular da katıldı. Kanadalı golcü Cyle Larin de düz koşu yaptı.
UEFA Şampiyonlar Ligi
'nde C Grubu'ndaki ikinci maçında Hollanda
ekibi Ajax'la karşılaşacak olan Beşiktaş, ilk mücadelesinde sahasında Borussia
Dortmund'a 2-1 mağlup olmuştu. Ajax ise Sporting Lizbon'u 5-1 yenmişti.