Ajax maçı öncesi 3 futbolcudan müjdeli haber

Salı günü Ajax'la deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş'ta 3 futbolcudan iyi haber geldi.

25 Eylül 2021 Cumartesi - 14:57
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Şampiyonlar Ligi'nde salı akşamı oynayacağı Ajax maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'a sakat bazı isimlerden müjdeli haber geldi. Son günlerde sakat oyuncuların fazlalığından muzdarip olan Beşiktaş'a 3 isimden iyi haber geldi. Kulüpten yapılan paylaşıma göre siyah-beyazlı takımın gerçekleştirdiği son idmana Michy Batshuayi, Alex Teixeira ve Necip Uysal gibi oyuncular da katıldı. Kanadalı golcü Cyle Larin de düz koşu yaptı.
 
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu'ndaki ikinci maçında Hollanda ekibi Ajax'la karşılaşacak olan Beşiktaş, ilk mücadelesinde sahasında Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup olmuştu. Ajax ise Sporting Lizbon'u 5-1 yenmişti.

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Etiketler: beşiktaş sakatlar
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