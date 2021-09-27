Ajax maçının planını yaptı! U19'dan 3 futbolcuyu alarak...

Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'la son derece kritik bir maça çıkmaya hazırlanan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın U19'dan 3 oyuncuyu alarak Hollanda'ya uçtu.

27 Eylül 2021 Pazartesi - 8:37
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Şampiyonlar Ligi gruplarında Hollanda temsilcisi Ajax karşısında ikinci maçına çıkacak olan Beşiktaş’ta zorlu müsabaka öncesinde Teknik Direktör Sergen Yalçın, hocalık kariyerinin belki de en sıkıntılı dönemini yaşıyor.
 
Ajax karşısında kalede Ersin, forvette Batshuayi’yi oynatmayı düşünen siyah-beyazlı teknik adam, kadronun geri kalanını ise belirleyemedi. Sakatlıklardan dolayı taktik antrenmanı bile yaptıramayan Sergen Yalçın, Oğuzhan Özyakup ve Salih Uçan’dan gelecek haberlere göre Ajax maçının on birini belirleyecek. Bazı oyuncuları kendi mevkileri dışında yerlerde de oynatmayı planlayan Yalçın, U-19 kadrosundan da üç takviye ile Hollanda’ya uçtu.
 
Özellikle savunmada büyük sıkıntılar yaşayan, Serdar Saatçı’nın yanına ikinci bir stoper bulma arayışları içerisinde olan tecrübeli teknik adam, orta sahada boşluk olmaması için Josef de Souza’yı defansa istemiyor. Sol stoper oynatma konusunda N’Sakala ve Umut Meraş’ın isimleri üzerinde duran Sergen Yalçın sakatlardan gelecek haberleri bekleyecek ve Ajax maçının ilk on birini karşılaşma gününde belirleyecek.
 
Maç günü gelecek olan sağlık raporlarına göre hareket edecek olan Sergen Yalçın, hiçbir oyuncusunu da riske sokmak istemiyor. Ajax maçından sonra son iki maçta 5 puan kaybettiği Süper Lig’de Demir Grup Sivasspor ile kritik bir maça çıkacak olan siyah- beyazlılarda tecrübeli çalıştırıcı, milli aranın gelmesini sabırsızlıkla bekliyor. (Skorer)

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Etiketler: ajax beşiktaş
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