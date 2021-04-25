Akhisarspor dayanamadı! Martins Chisom Onyebueke açıklaması

İşte TFF 1.Lig ekibi Akhisarspor'un açıklaması:

"Bir süredir kulübümüz aleyhine farklı medya organlarında çıkan ve tek hedefi kulübümüzün küme düşme hattında kritik virajlarda demorilize olmasını sağlamaya çalışmak olan pek çok haber yapılmaktadır.

Bu haberlerin tek bir yerden yapıldığı ise herkesin malumudur. Son olarak ise yalnızca siyahi olduğu için içlerindeki ırkçı ruhu ortaya çıkaran bu kişiler Martins Chisom Onyebueke isimli futbolcumuzun futbolcu olmadığı gibi akla sığmayacak derecede pervasızca iddialar ortaya atmışlardır. Öncelikle futbolcunun henüz 19 yaşında olduğunu vurgulamak gerekir.

Bunun yanı sıra Martins'in daha önce Alanyaspor U17 takımıyla ve Kayserispor u19 takımlarıyla hazırlık maçları mevcut olup Amerika 'da Houston 'da da futbol hayatına başlamıştır. Kulübümüze ise hiç bir ekonomik maaliyeti olmadığı gibi uzun bir deneme süresinin ardından kulübümüzle profesyonel sözleşme imzalamıştır. İmza attığı ilk günde asgari ücret dahi almak istemediğine dair yazılı belge imzalayıp kulübümüze vermiştir. Bunlara dair tüm resmi evraklar Türkiye Futbol Federasyonu'nda kayıtlıdır.

Bunun yanı sıra kulübümüz 2020-2021 devre arası transfer sezonunda bir kuruş dahi bonservis bedeli ödememiştir. Yine HIÇBIR MENAJERE HER NE NAM VE AD ALTINDA OLURSA OLSUN BİR KURUŞ DAHİ BORÇLANMAMIŞTIR, ÖDEME YAPMAMIŞTIR VE YAPMAYACAKTIR. Bu kirli menajerlik düzenine para kazandırmadığı için sistematik olarak küme düşürülmeye çalışan kulübümüzün herkese yetecek gücü ve bu doğrultuda kararlılığı mevcuttur.

Pierre Webo'ya karşı olan ırkçı saldırıyı henüz geride bıraktığımız 2020-2021 sezonun da Martins Chisom Onyebueke yalnızca siyahi olduğu için FUTBOLCU DEĞİL SAATÇİ OLARAK NİTELENDİRİLMİŞTİR. Böyle ağır hastalıklı bir akla karşı, tüm spor otoritelerini Martins Chisom Onyebueke'ye yapılan bu ırkçı saldırı sebebiyle, tek bir vücut olup tepki göstermeye davet ediyoruz.

Saygılarımızla