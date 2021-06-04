Al ıttıhad'dan flaş Aboubakar açıklaması

Porto ile sözleşmesi sona eren Vincent Aboubakar'ın taliplisi olduğu konuşulan Al-Ittihad'ın başkanı Anmar Al-Haili konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Al-Haili açıklamasında kulübün zorlu bir mali problem döneminden geçtiğini belirterek Abobakar'a teklif yaptıklarına dair söylentilere açıklık getirdi. Al-Haili Aboubakar ile ilgili, "Vincent Aboubakar'ı Al-Ittihad'a getirmek için resmi bir teklif yapmadık. Benim önceliğim var olan oyuncuların maaşlarını ödemek. Aboubakar veya başka biriyle transfer görüşmesi yapılmadı " sözlerini kullandı.

Son gelişmelere göre aracıların Aboubakar'a Al-Ittihad ve Al-Nasr kulüplerinin yıllık 4 milyon euroya varan teklifler getirdiği aktarılmıştı. Oyuncuya ayrıca İspanya La Liga'dan Valencia'nın da talip olduğu ve gelişmelere göre Kamerunlu golcüye teklif yapabileceği iddia ediliyor.