Al Ittihad'dan flaş Garry Rodrigues açıklaması

Al Ittihad ile Fenerbahçe arasında gidip gelen Garry Rodrigues için Ahmed Sadiq Diab açıklamalarda bulundu.

14 Ekim 2020 Çarşamba - 14:20
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Fenerbahçe'deki geleceği belirsiz olan Garry Rodrigues konusunda bonservisine sahip olan Al-Ittihad kulübünden açıklama geldi.
 
Al Ittihad Basın Sözcüsü Ahmed Sadiq Diab, UFM Radyo'ya yaptığı açıklamada, "Herkes, Garry Rodrigues'in Fenerbahçe'de kiralık olduğunu biliyor. Ancak, Türk kulübünün devam eden kiralamayı devam ettirmek istemediğine dair bazı gelişmeler yaşandı. Şu an karar Fenerbahçe'nin, onları bekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.
 
Sadiq Diab, "Önümüzde iki seçenek var. Türkiye'de kalır veya bize döner. Bize dönerse Garry'i satayarak kulübümüze bir fayda sağlayabiliriz." sözleriyle konuşmasını sürdürdü.
 
"PRIJOVIC VE BONY KALACAK"
 
Arap kulübünün yöneticisi, takımdaki geleceği merak edilen diğer oyuncular hakkında da konuştu. Diab, "Prijovic ve Wilfried Bony, kulübümüzde oynamaya devam etmek istiyor. Biz de onlardan mutluyuz." diyerek sözlerini noktaladı.
 
(Sporx)
 

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Etiketler: garry rodrigues fenerbahçe al ittihad
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