Al Ljajic'i ver Kalinic'i

Siyah-Beyazlılar’da bu sezon sadece 6 karşılaşmada görev yapan Adem Ljajic, Kara Kartal’da forma yarışında geride kalarak hayal kırıklığı yaratmıştı. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın tüm çabasına rağmen bir türlü futbola adapte olamayan Sırp futbolcu, sonunda yönetimin sabrını taşırdı. Beşiktaş Kulübü, teknik ekibin verdiği hiçbir şansı değerlendiremeyen Adem Ljajic’le yollarını ayırma kararı aldı. Tecrübeli 10 numaranın menajerinden oyuncusuna kulüp bulmasını isteyen Kara Kartal’a ilk teklif, İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Hellas Verona’dan geldi. Çizme ekibi, Adem Ljajic’le ilgilendiğini kulübe iletti. Bu gelişmenin ardından Verona’dan gelen talebi değerlendiren Beşiktaş, geçen yıl Torino’ya 6,5 milyon Euro ödenerek alınan Ljajic için takasta Verona’dan Nikola Kalinic’i istedi.

Yeni maceraya sıcak bakıyorlar

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın isteği doğrultusunda geçen sezon takıma kazandırılmak için yoğun çaba sarf edilen Kalinic, Siyah-Beyazlılar’la yaptığı uzun pazarlıkların ardından Hellas Verona’nın yolunu tutmuştu. İtalyan ekibinde 5 maça çıkıp henüz golle buluşamayan 32 yaşındaki forvetin, Kartal’dan gelen bu teklife nasıl yanıt vereceği ise merak konusu... Öte yandan özel hayatındaki sıkıntılar sebebiyle Beşiktaş’taki futbol kariyerine odaklanamayan Ljajic’in de yeni bir maceraya sıcak baktığı belirtildi. (Fanatik)