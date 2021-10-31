Alanyaspor: 2 - Göztepe: 2

Aytemiz Alanyaspor Süper Lig'de 11. hafta maçında sahasında Göztepe ile karşılaştı. Gol düellosuna sahne olan karşılaşma 2-2 eşitlikle sonuçlandı.



Ev sahibi ekibin gollerini 3'te Davidson ve 89'da Milunovic atarken, konuk takımın sayıları 62'de Tijanic ve 78'de Lourency'den geldi.



Bu sonuçla Bülent Korkmaz yönetiminde müthiş çıkış yakalayan Akdeniz ekibi puanını 21'e, Göztepe ise 9'a yükseltti.



İLK 11'LER



Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Fatih, Milunovic, Mevlja, Umut, Tayfur, Efecan, Emre, Davidson, Diedhiou



Göztepe: İrfan Can, Murat, Atakan, Dino, Kahraman, Burekovic, Obinna, Soner, Yalçın, Cherif, Jahovic