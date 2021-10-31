Alanyaspor: 2 - Göztepe: 2

Süper Lig'de son haftalarda muhteşem sonuçlara imza atan ve son olarak Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup eden Alanyaspor kendi sahasında Göztepe ile 2-2 berabere kaldı.

31 Ekim 2021 Pazar - 17:52
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Aytemiz Alanyaspor Süper Lig'de 11. hafta maçında sahasında Göztepe ile karşılaştı. Gol düellosuna sahne olan karşılaşma 2-2 eşitlikle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibin gollerini 3'te Davidson ve 89'da Milunovic atarken, konuk takımın sayıları 62'de Tijanic ve 78'de Lourency'den geldi.

Bu sonuçla Bülent Korkmaz yönetiminde müthiş çıkış yakalayan Akdeniz ekibi puanını 21'e, Göztepe ise 9'a yükseltti.
 

İLK 11'LER


Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Fatih, Milunovic, Mevlja, Umut, Tayfur, Efecan, Emre, Davidson, Diedhiou

Göztepe: İrfan Can, Murat, Atakan, Dino, Kahraman, Burekovic, Obinna, Soner, Yalçın, Cherif, Jahovic

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Etiketler: Alanyaspor Göztepe Süper Lig
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