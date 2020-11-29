Alanyaspor'a yan bakılmıyor! Hala namağlupler

29 Kasım 2020 Pazar - 17:43
| Son Güncelleme : 29 11 2020 - 17:57
Spor Toto Süper Lig’in 10.haftasında bir maçı eksik olan Alanyaspor namağlup unvanını 9 maça çıkardı. Akdeniz
ekibi Konyaspor
’u 1-0 yenerken, gol 37.dakikada Babacar’dan geldi. Fenebahçe Beşiktaş
derbisi öncesi puan kaybı yaşamayarak rahat bir nefes alan Alanyaspor liderliğini devam ettirirken, Çağdaş Atan’ın öğrencileri evinde oynadığı 5 maçta 4.galibiyetine imza attı. Alanyaspor önümüzdeki hafta Gençlerbirliği’ne konuk olacak.
İsmail Kartal ile iyi bir ivme yakalayan Konyaspor 12 puanda kalırken, yeşil beyazlı ekip haftaya oynayacağı Erzurumspor
maçı ile birlikte Alanyaspor mağlubiyetini telafi etmeye çalışacak.