Alanyaspor'da Cristian Borja trafik kazası geçirdi

31 Ekim 2021 Pazar - 15:32
Göztepe maçından önce bir basın açıklaması yapan Alanyaspor, sol beki Cristian Borja'nın zincirleme trafik kazasına karıştığı oyuncunun sol elinde kırık tespit edildiğini belirtti. Borja'nın tedavisine başlandığı açıklandı.
İŞTE ALANYASPOR'UN AÇIKLAMASI
'Futbolcumuz Cristian Borja'nın, 2 gün önce geçirdiği zincirleme trafik kazası sonucu sol elinde kırık tespit edilmiş ve sağlık
ekibimiz tarafından tedavisine başlanmıştır.
Futbolcumuz çalışmalarına bireysel olarak devam etmektedir.'