Alanyaspor'da Efecan yok ama o iki yıldız var

Bu akşam Galatasaray maçında kadroda yer almayan Efecan'ın yerini Davidson ve Bareiro dolduracak.

19 Ekim 2020 Pazartesi - 12:19
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Geçen sezon Galatasaray'ı ligin ikinci yarısında 4-1 deviren ve Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde turnuvanın dışına iten Alanyaspor, bu akşam da Sarı-Kırmızılılar'ı geçerek yoluna namağlup devam etmeyi hedefliyor. 4 haftada topladığı 10 puanla milli araya lider giren Akdeniz ekibi, tehlikeli hücumcularıyla dikkat çekiyor.
 
Efecan kadroda yok
 
Yeni transfer Davidson 4 gol, 1 asist, Adam Bareiro da 3 gollük performanslarıyla 4 haftada yıldızlaşırken, bu isimler bu akşam Turuncu-Yeşilliler'in en büyük kozu olacak. Ayağında ödem oluşan kaptan Efecan Karaca ise mücadelede forma giyemeyecek. Alanya'nın başka eksiği ise bulunmuyor.
 
(Aksam)
 

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Etiketler: alanyaspor galatasaray efecan karaca
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