Alanyaspor'dan Avrupa'ya veda!

Ülkemizi Avrupa Ligi'nde temsil eden takımlardan Alanyaspor, 3. ön eleme turunda Rosenborg'a 1-0 yenilerek Avrupa'dan elendi.

24 Eylül 2020 Perşembe - 22:00 | Son Güncelleme : 24 09 2020 - 21:59
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Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda temsilcimiz Alanyaspor, Rosenborg'a konuk oldu. Norveç ekibi maçı 1-0 kazanarak üst tura yükseldi.
 
Karşılaşmadaki tek gol 60. dakikada Anders Konradsen'den geldi.
 
Norveç ekibinde maçtaki tek golün sahibi Konradsen, 67. dakikada 2. sarı karttan gördüğü kırmızı kart sonrası takımını sahada 10 kişi bıraktı.
 
Turu geçen Rosenborg Avrupa Ligi'nde bir üst eleme turunda Hollanda ekibi PSV ile karşılaşacak.

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