Alanyaspor'dan Avrupa'ya veda!

24 Eylül 2020 Perşembe - 22:00
| Son Güncelleme : 24 09 2020 - 21:59
Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda temsilcimiz Alanyaspor, Rosenborg'a konuk oldu. Norveç ekibi maçı 1-0 kazanarak üst tura yükseldi.
Karşılaşmadaki tek gol 60. dakikada Anders Konradsen'den geldi.
Norveç ekibinde maçtaki tek golün sahibi Konradsen, 67. dakikada 2. sarı karttan gördüğü kırmızı kart sonrası takımını sahada 10 kişi bıraktı.
Turu geçen Rosenborg Avrupa
Ligi'nde bir üst eleme turunda Hollanda
ekibi PSV ile karşılaşacak.