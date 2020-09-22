Alanyaspor'dan Bakasetas ve Fenerbahçe açıklaması

22 Eylül 2020 Salı - 20:16
Alanyaspor'dan Bakasetas-Fenerbahçe transfer iddilarına cevap geldi. TRT Spor
'a konuşan Alanyaspor Başkanı Hasan
Çavuşoğlu, "Bakasetas için kulübümüze hiçbir resmi teklif gelmedi. Sezon öncesi kamp döneminde Fenerbahçe ilgilendiğini söylemişti ama resmi teklif gelmedi. Bizim istediğimiz rakamlar belli. Bakasetas'a ciddi bir teklif gelseydi değerlendirebilirdik" dedi.
Rosenborg maçı hakkında konuşan Hasan Çavuşoğlu, "Çalışmalarımızın yansımalarını alıyoruz, almaya devam edeceğiz. Hedefimiz UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak. Transfer çalışmaları var. Bir kanat oyun
cusu transfer etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
ÇAĞDAŞ ATAN: 2 GÜNDÜR ROSENBORG'U ANALİZ EDİYORUZ
Teknik direktör Çağdaş Atan ise, "Oyuncuların gelişiminden ve oyun anlayışından çok memnunum. 2 gündür Rosenborg'u analiz ediyoruz. Salih Uçan bizim önemli oyuncularımızdan birisi. Benim amacım onu daha da geliştirmek" diye konuştu.