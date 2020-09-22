Alanyaspor'dan Bakasetas ve Fenerbahçe açıklaması

ÇAĞDAŞ ATAN: 2 GÜNDÜR ROSENBORG'U ANALİZ EDİYORUZ

Teknik direktör Çağdaş Atan ise, "Oyuncuların gelişiminden ve oyun anlayışından çok memnunum. 2 gündür Rosenborg'u analiz ediyoruz. Salih Uçan bizim önemli oyuncularımızdan birisi. Benim amacım onu daha da geliştirmek" diye konuştu.