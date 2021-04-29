Alanyaspor - Fenerbahçe

MAÇTAN DAKİKALAR

67' Alanyaspor bir kez daha gole yaklaştı! Juanfran sağ kanattan uzak köşeye çok sert vurdu. Harun'u geçen top direkte patladı!

Fenerbahçe'de Mesut Özil yerine Osayi-Samuel 65'Fenerbahçe'de Mesut Özil yerine Osayi-Samuel oyun a girdi.Mesut Özil - Bright Osayi-Samuel

62' Fenerbahçe'de Pelkas ceza alanı dışından çok sert vurdu ancak top kaleyi bulmadı.

60' Fenerbahçe'de Pelkas sağ kanattan ortasını yaptı. Ön direkte Valencia kafayı vurdu. Top auta çıktı.

49' Alanyaspor'da Tzavellas sarı kart gördü.Sarı Kart - Georgios Tzavellas

45' Fenerbahçe'de ikinci yarıda Mert Hakan yerine Gustavo forma giyecek.Mert Hakan Yandas - Luiz Gustavo

45' Fenerbahçe'de Gökhan Gönül gole giden rakibini yere indirince kırmızı kartla oyun dışı kaldı.Kırmızı Kart - Gökhan Gönül

36' Alanyaspor'da Berkan ceza alanı dışından çok sert vurdu. Kaleci Harun güzel bir kurtarışla topu kornere tokatladı.

Fenerbahçe'de 33'Fenerbahçe'de Ozan Tufan ceza alanı dışından yakın direğe vuruşunu yaptı. Top az farkla yandan auta çıktı.

30' Fenerbahçe'de Valencia ceza alanı içinde yer kaldı. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi ancak sonrasında penaltı ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

23' Alanyaspor gole çok yaklaştı! Salih Uçan, sağ çaprazda ceza sahası çizgisi üzerinden ayak içiyle uzak köşeye nefis bir vuruş yaptı. Top üst direğe çarparak auta çıktı.

16' Alanyaspor'da Berkan ceza alanı dışından şansını denedi. Top çerçeveyi bulmadı.

11' Alanyaspor'da sol kanattan gelen ortada kafalardan seken top arka direkteki Mustafa Pektemek'e geldi. Ancak Mustafa Pektemek'ten iyi biri vuruş gelmedi.

4' Fenerbahçe'de Valencia, Mert Hakan'ın pasıyla sağ kanatta hareketlendi. Valencia kale önüne yerden ortasını yaptı. Son anda Alanyaspor kalecisi Marafona topa sahip oldu.

İLK 11'LER

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Berkan, Siopis, Salih, Davidson, Efecan, Mustafa

Fenerbahçe: Harun, Gökhan, Serdar, Attila, Caner, Sosa, Mert Hakan, Ozan, Mesut Özil, Pelkas, Valencia