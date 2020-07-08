Alanyaspor - Galatasaray karşılaşmasında Canlı Bahis heyecanı Misli.com'da!

Salgın arasından Başakşehir yenilgisiyle dönen Alanyaspor, sonrasında önce adını Türkiye Kupası'nda finale yazdırdı, arkasından da ligde oynadığı 3 maçtan 5 puan çıkartıp ilk 3 için matematiksel umudunu sürdürdü...Manolis Siopis sakatlıktan döndü, TD Erol Bulut'un orta alanda elini güçlendirecek bir hamle oyuncusu olacaktır.Ankaragücü deplasmanında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Welinton yerine stoperde "Caulker & Tzavellas" ikilisini görmeyi bekliyoruz.

Galatasaray ise sakatlar ve cezalı oyuncularla boğuştuğu bir pandemi dönüşü yaşıyor, kabus gibi bir dönüş!Sivasspor ve Beşiktaş beraberlikleri ile araya gitmişti, dönüşteki 4 maçtan da sadece 2 puan çıkartabildi ve dün akşam Başakşehir'in Denizlispor galibiyetiyle sarı-kırmızılıların matematiksel olarak da şampiyonluk ihtimali kalmadı.Fernando Muslera, Mario Lemina, Florin Andone ve Radamel Falcao sakat. Henry Onyekuru'nun kiralık sözleşmesi bitti. Sofiane Feghouli ile Marcelo Saracchi de cezalı. TD Fatih Terim'in cezası sona eren Adem Büyük'e hücumun en ilerisinde forma vermesi bekleniyor. Sol bekte Martin Linnes'i, orta alanın hücum bölgesinde ise Yunus Akgün'ü izleyebiliriz.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Ligdeki son 6 maçının sadece 1'ini kaybeden Alanyaspor, evindeki son 4 lig maçının ise yalnızca 1'ini kazanabildi.

- Galatasaray'ın salgın arasından sonra oynadığı 4 maçta da kırmızı kart çıktı. 3'ünü sarı-kırmızılı takımdaki oyuncular gördü...

- İki takım arasındaki son 9 maçın 7'sini Galatasaray kazandı. (1 beraberlik - 1 Alanyaspor galibiyeti)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Alanyaspor kazanır" oldu!%25'lik kesim formsuz ve eksik Galatasaray karşısında Akdeniz ekibine güveniyor...%14'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada en az 3 gol bekliyor.

MİSLİ.COM YAZARI CANER İŞBEĞENDİREN NE DİYOR?

Maçlarında son 3 haftada toplam 15 gol izlediğimiz Alanyaspor’un oyun temposu da, seyir zevki de hayli yüksek. Cisse, Bakasetas ve Fernandes’in formu bir hayli etkili. Şampiyonluğa havlu atan Galatasaray ise iyi bir oyun sergilemediği gibi, eksiklerin de etkisiyle nasıl bir kurgu ve oyuncu grubuyla sahada olacak belirsiz. Psikolojik olarak da etkilenen Sarı Kırmızılılar’ın, Alanya karşısında da kazanması zor. Kaliteli hücumcularının yükselen form grafiğiyle dikkat çeken Alanya’nın rakip filelere en az 2 gol bırakması sürpriz olmaz.