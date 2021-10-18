Alanyaspor - Kayserispor: 6-3

18 Ekim 2021 Pazartesi - 22:53
| Son Güncelleme : 18 10 2021 - 22:57
Aytemiz Alanya
spor, Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde evinde Yukatel Kayserispor
'u konuk etti.
Saat 20.00'de başlayan ve Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada tam 9 gol sesi yükseldi. Alanyaspor Efecan, Davidson (2), Hosseini (kk), Umut Güneş ve Diedhiou ile 6 gol bulurken konuk edip Kayserispor Umut Bulut
, Gavranovic ve Mustafa Pektemek'le 3 gol sevinci yaşadı.
Tam 9 golün yaşandığı mücadeleyi Alanyaspor 6-3 kazanıp 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Bu galibiyetle Alanya ekibi puanını 17'ye yükseltirken Kayserispor 11 puanda kaldı.
ALANYASPOR - KAYSERİSPOR: 6-3
GOLLER: 14' Efecan, 22' Hosseini (kk), 45+1',79' Davidson, 55' Umut Güneş, 77' Diedhiou (Alanyaspor) 8' Umut Bulut, 15' Gavranovic, 88' Mustafa Pektemek (Kayserspor)
İLK 11'LER
Aytemiz Alanyaspor: Serkan, Awaziem, Milunovic, Juanfran, Borja, Umut, Efecan, Fatih, Emre, Davidson, Diedhiou
Yukatel Kayserispor: Lung, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Onur, Attamah, Emrah, İbrahim, Thiam, Yasir, Gavranovic