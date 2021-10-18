Alanyaspor - Kayserispor: 6-3

Süper Lig'in 9. haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Yukatel Kayserispor'u 6-3 gibi flaş bir skorla mağlup etmeyi başardı.

18 Ekim 2021 Pazartesi - 22:53 | Son Güncelleme : 18 10 2021 - 22:57
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Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde evinde Yukatel Kayserispor'u konuk etti.
 
Saat 20.00'de başlayan ve Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada tam 9 gol sesi yükseldi. Alanyaspor Efecan, Davidson (2), Hosseini (kk), Umut Güneş ve Diedhiou ile 6 gol bulurken konuk edip Kayserispor Umut Bulut, Gavranovic ve Mustafa Pektemek'le 3 gol sevinci yaşadı.
 
Tam 9 golün yaşandığı mücadeleyi Alanyaspor 6-3 kazanıp 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Bu galibiyetle Alanya ekibi puanını 17'ye yükseltirken Kayserispor 11 puanda kaldı.
 
ALANYASPOR - KAYSERİSPOR: 6-3 
 
GOLLER: 14' Efecan, 22' Hosseini (kk), 45+1',79' Davidson, 55' Umut Güneş, 77' Diedhiou (Alanyaspor) 8' Umut Bulut, 15' Gavranovic, 88' Mustafa Pektemek (Kayserspor)
 
İLK 11'LER
 
Aytemiz Alanyaspor: Serkan, Awaziem, Milunovic, Juanfran, Borja, Umut, Efecan, Fatih, Emre, Davidson, Diedhiou
 
Yukatel Kayserispor: Lung, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Onur, Attamah, Emrah, İbrahim, Thiam, Yasir, Gavranovic
 

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Etiketler: Alanyaspor Kayserispor Süper Lig
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