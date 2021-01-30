Alanyaspor - Sivasspor maçı olumsuz hava koşulları nedeniyle yarına ertelendi

Süper Lig'in 22. haftasında yapılan Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor maçı, 19. dakikada olumsuz hava koşulları nedeniyle yarına ertelendi.

30 Ocak 2021 Cumartesi - 16:41 | Son Güncelleme : 30 01 2021 - 16:52
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Süper Lig'in 22. haftasında yapılan Aytemiz  Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor maçı, 19. dakikada olumsuz hava koşulları  nedeniyle yarına ertelendi. 
 
Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 16.00'da yağış altında başlayan  mücadelede ev sahibi ekip, 14. dakikada Fatih Aksoy'un golüyle 1-0 öne geçti.
 
Hakem Zorbay Küçük, 19. dakikada olumsuz hava koşulları nedeniyle  mücadeleyi durdurdu.
 
Ertelendiği açıklanan karşılaşmanın, yarın aynı saatte kaldığı yerden  oynanması öngörülüyor.
 
 
 

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Etiketler: Alanyaspor Sivasspor ertelendi
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