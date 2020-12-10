Alba Berlin - Fenerbahçe Beko maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Üst üste aldığı mağlubiyetlerin ardından Zenit’e karşı net bir galibiyet alarak sonunda beklenen mesajı mesajı veren temsilcimiz Fenerbahçe Beko , bu kez de Almanya ’da galibiyet arayacak.

Zenit mücadelesinde Jan Vesely ve Danilo Barthel ön plana çıkmış ve bu ikili toplamda 32 sayı, 9 ribaund ve 5 asistlik katkı sağlamıştı.

Ev sahibi ekip Alba Berlin ise Euroleague ’de oynadığı tempo ağırlıklı basketbol ile biliniyor. Galip geldiği maçlardaki 94 sayı ortalaması yakalayan Alman temsilcisinin bu sezonki durumunu özetliyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Ev sahibi ekip Alba Berlin’in bu sezon oynadığı 11 maçın 6’sında 160 sayı barajı aşıldı.

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko ise bu sezon 12 maçta 5 galibiyet alırken bu maçların yalnızca 2’sinde 160 sayı barajı aşıldı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Misli.com üyeleri, Fenerbahçe Beko’nun Alba Berlin deplasmanına çıkacağı mücadelede %21’lik oranla temsilcimizin galibiyetini tercih ediyor.

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