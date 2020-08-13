Albayrak'tan Emre Kılınç açıklaması: Evlat böyle yetiştirilir!

Galatasaray ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak Emre Kılınç transferiyle ilgili kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Albayrak'ın Emre Kılınç'ı överken isim vermeden Mert Hakan Yandaş'ı eleştirmesi ve "Evlat böyle yetiştirilir" demesi ise özellikle Fenerbahçelilerin tepkisini çekti.

13 Ağustos 2020 Perşembe - 7:30
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Abdurrahim Albayrak, Emre Kılınç'ın imza töreninden sonra Mert Hakan Yandaş'ı isim vermeden sert şekilde eleştirmeye devam etti, hatta konuyu "Evlat böyle yetiştirilir"e kadar getirdi.
 
Özellikle Fenerbahçelilerin ciddi şekilde tepkisini çeken açıklamalar şu şekilde:
 
Emre başkaları gibi sağlam durmasaydı, sözünde durmasaydı böyle olmazdı. 'Abdurrahim abi ben sana, Galatasaray'a yanlış yapar mıyım?' dedi. 
 
Bütün Galatasaray ve kamuoyu önüne ona teşekkür ediyorum. Böyle bir evlat yetiştirdikleri için Emre'nin ailesine çok teşekkür ediyorum. Evlat böyle yetiştirilir. 
 
 

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