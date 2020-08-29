Aleksandar Kolarov Inter'e transfer oldu

Geçen sezon özellikle Fenerbahçe'nin çok istediği ancak Roma'nın bir türlü satmaya yanaşmadığı Aleksandar Kolarov, bir başka İtalyan takımı Inter'e transfer oldu.

29 Ağustos 2020 Cumartesi - 9:09
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Dünyaca ünlü sol bek Aleksandar Kolarov Inter'e transfer oldu. Uzaktan şutları ve firikikleriyle bilinen başarılı oyuncuyu Inter'de kalan teknik direktör Antonio Conte'nin özellikle istediği belirtildi. İtalyan medyasındaki haberlere göre 34 yaşındaki sol bek için Milano ekibi Roma'ya 2 milyon euro bonservis ödeyecek.
 
İtalya gibi zorlu bir ligde oynamasına rağmen 34 yaşındaki sol bek geçen sene Roma formasıyla 42 maça çıktı ve 7 gol, 5 asistlik harika bir performans sergiledi. Kolarov'u geçen sene Fenerbahçe de çok istemiş ancak teknik direktör Fonseca'nın onu bırakmak istememesi transferin önüne geçmişti. İtalyanlar Fenerbahçe'nin ısrarı sonucu Sırp sol bek için 8 milyon euro gibi abartılı bir bonservis istemiş ve transfer olumsuz sonuçlanmıştı.
 
 
 

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