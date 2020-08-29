Dünyaca ünlü sol bek Aleksandar Kolarov Inter'e transfer oldu. Uzaktan şutları ve firikikleriyle bilinen başarılı oyuncuyu Inter'de kalan teknik direktör Antonio Conte'nin özellikle istediği belirtildi. İtalya n medyasındaki haberlere göre 34 yaşındaki sol bek için Milano ekibi Roma 'ya 2 milyon euro bonservis ödeyecek.

İtalya gibi zorlu bir ligde oynamasına rağmen 34 yaşındaki sol bek geçen sene Roma formasıyla 42 maça çıktı ve 7 gol, 5 asistlik harika bir performans sergiledi. Kolarov'u geçen sene Fenerbahçe de çok istemiş ancak teknik direktör Fonseca'nın onu bırakmak istememesi transferin önüne geçmişti. İtalyanlar Fenerbahçe'nin ısrarı sonucu Sırp sol bek için 8 milyon euro gibi abartılı bir bonservis istemiş ve transfer olumsuz sonuçlanmıştı.