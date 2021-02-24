Alex de Souza bombası! Başkan resmen açıkladı

ALEX BU SEZON TAKIM ÇALIŞTIRMAYI DÜŞÜNMÜYOR

BAŞKAN GEVREK: KABUL EDERSE GETİREBİLİRİZ'

ROTA TAMER TUNA, OLMAZSA KOŞUKAVAK

Sarı siyahlı yönetim, Okan Buruk, Alex de Souza ve Tayfun Korkut'tan olumsuz yanıt alınca rotayı Tamer Tuna'ya çevirdi. Tamer Tuna ile anlaşılamaması halinde Yalçın Koşukavak ile görüşme gerçekleştirileceği öğrenildi.