Alex de Souza bombası! Başkan resmen açıkladı

Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayıran Yeni Malatyaspor'da Başkan Adil Gevrek Alex de Souza'ya sıcak bakıyor.

24 Şubat 2021 Çarşamba - 13:46 | Son Güncelleme : 24 02 2021 - 13:51
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Süper Lig'de 3-2'lik Konyaspor mağlubiyeti sonrası teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile karşılıklı görüşüp, anlaşarak yollarını ayıran Yeni Malatyaspor'da hoca arayışı hızlandı.Yeni Malatya gazetesinde yer alan habere göre; Takımı Gençlerbirliği maçına sportif direktör Ali Ravcı hazırlarken, yönetim ise listelerinde bulunan isimlerle görüşmelerini sürdürüyor.
 
ALEX BU SEZON TAKIM ÇALIŞTIRMAYI DÜŞÜNMÜYOR
 
Yönetimin ilk etapta Okan Buruk, Alex de Souza ve Tayfun Korkut ile bir görüşme gerçekleştirdiği görüşmelerden olumlu sonuç alamadı. Okan Buruk ve Alex de Souza'nın bu sezon takım çalıştırmayı düşünmedikleri için kendilerine iletilen teklifi kabul etmedikleri öğrenildi.
 
BAŞKAN GEVREK: KABUL EDERSE GETİREBİLİRİZ'
 
Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, NTV'ye "Alex de Souza ile henüz görüşmedik. Fakat şartlarımızı kabul ederse takımın başına getirebiliriz."
 
ROTA TAMER TUNA, OLMAZSA KOŞUKAVAK
 
Sarı siyahlı yönetim, Okan Buruk, Alex de Souza ve Tayfun Korkut'tan olumsuz yanıt alınca rotayı Tamer Tuna'ya çevirdi. Tamer Tuna ile anlaşılamaması halinde Yalçın Koşukavak ile görüşme gerçekleştirileceği öğrenildi.

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Etiketler: alex de souza malatayaspor
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