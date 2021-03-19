Alex de Souza'ya sürpriz teklif

Fenerbahçe'nin eski 10 numarası Alex de Souza eğer kabul ederse Sao Paulo U20 takımını çalıştıracak.

19 Mart 2021 Cuma - 9:01
İLGİLİ HABERLER
Dünkü sonuçların ardından 1 basamak daha geriledik Hosseini'ye 3 yıllık kontrat Alpaslan Öztürk için sıraya girdiler! Artık VAR kaosu sona eriyor! Radikal karar... 20 yaşındaki Brezilyalı golcüyü G.Saray'a yazdılar

Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza'nın teknik direktörlük kariyeri başlamak üzere...Her fırsatta teknik direktörlük hedefi olduğunu dile getiren Alex de Souza'nın Sao Paulo U20 takımının başına geçerek teknik adamlık kariyerinde ilk adımı atmak üzere olduğu aktarıldı. Globo'nun haberine göre Sao Paulo'nun U20 takımı için 2 yıllık sözleşme önerdiği Alex, anlaşmayı kabul ederse Nisan ayında yeni görevinde çalışmaya başlayacak.
 
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da Başkan Adil Gevrek Alex de Souza'yı teknik direktör olarak göreve getirmek istediklerini açıklamış ancak Brezilyalı isimler görüşüp görüşmediklerini açıklamamıştı. Ayrıca Alex de Souza'nın Fenerbahçe teknik ekibine dahil edilme planlarının olduğu da yakın zamanda basında yer almıştı.
 
Sao Paulo'da U20 takımını uzun süre çalıştıran Orlando Ribeiro kulüpte geçirdiği 11 yılın ardından Şubat ayında görevinden ayrılmıştı. Sao Paulo'nun teknik direktörlük görevini bir zamanların Arjantinli efsane golcüsü Hernan Crespo yapıyor.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: alex de souza sao paulo
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Fenerbahçe 3 teknik direktörle masaya oturdu! Derbi kötü biterse Erol Bulut'a güle güle Fenerbahçe 3 teknik direktörle masaya oturdu! Derbi kötü biterse Erol Bulut'a güle güle
Mustafa Cengiz açıklamıştı! Galatasaray'da 3 imza birdenMustafa Cengiz açıklamıştı! Galatasaray'da 3 imza birden Fenerbahçe'de flaş Perotti gelişmesi! Eşyalarını toplarken...Fenerbahçe'de flaş Perotti gelişmesi! Eşyalarını toplarken... İki İtalyan devi Mert Hakan Yandaş için Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine geliyorİki İtalyan devi Mert Hakan Yandaş için Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine geliyor
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.