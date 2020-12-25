Alex Teixeira 80 milyon euro'ya...

Jiangsu Suning ile sözleşmesi sona erecek olan Alex Teixeira için 80 milyon euro'yu gözden çıkardılar.

25 Aralık 2020 Cuma - 10:53
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5 sezondur Çin'de Jiangsu Suning forması giyen Alex Teixeira, Çin'de kalabilmek için pasaport almaya hazırlanıyor. Bir dönem Shakhtar forması giyen oyuncunun takımıyla olan kontratı 31 Aralık'ta sona eriyor. Brezilyalı oyuncunun ligden birçok talibi bulunuyor.
 
AVROLAR HAVADA UÇUYOR
 
Shanghai SIPG takımı haftalık 450 bin avroluk maaşla Teixeira'nın kapısını çalmaya hazır durumda bulunuyor. 30 yaşındaki oyuncunun takımı Jiangsu Suning de oyuncuya 4 yıllık 80 milyon avroluk yeni bir teklif sunacak.
 
Alex Teixeria aynı zamanda gelecek yıl Çin pasaportu almaya hak kazanacak. Böylelikle oyuncu hem Çin'de yabancı sınırına takılmayacak hem de Çin Milli Takımı'nda oynamasının önü açılacak.
 

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Etiketler: Alex Teixeira Jiangsu Suning
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