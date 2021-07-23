Alex Teixeira ilk kez açıkladı! Transfer için...

23 Temmuz 2021 Cuma - 10:39
Brezilyalı on numara Instagram
hesabından yaptığı paylaşımda, "Geleceğimle ilgili son iddialar nedeniyle, ailemle birlikte karar verebilmek için menajerimle görüşmek üzere Dubai
'ye geldim. Transferle ilgili kararı ben veya menajerim açıklayacaktır" ifadelerini kullandı. Alex Teixeira, transfer görüşmesi yapmak için ailesiyle birlikte Dubai'ye gitmişti.
Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan yıldız futbolcunun bonservisi elinde bulunuyor. Yıldız futbolcu şu ana kadar 429 maçta forma giyerken 172 gol atıp, 72 asist yaptı.