Alex Tyus Galatasaray'a geri dönüyor

Basketbolda sezona istediği başlangıcı yapamayan Galatasaray, pota altındaki sorunları gidermek adına eski oyuncusu Alex Tyus'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

01 Kasım 2020 Pazar - 16:47
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FIBA Şampiyonlar Ligi'ne Sassari yenilgisiyle başlayan Basketbol Süper Ligi'nde ise son olarak Petkim'e deplasmanda farklı kaybeden Galatasaray, takıma takviye yapmayı planlıyor. Sportando'dan Emiliano Carchia'nın haberine göre Galatasaray, eski oyuncusu Alex Tyus'u kadrosuna katmak adına görüşmelerde önemli aşama kaydetti. 
 
Galatasaray'ın EuroLeague'de mücadele ettiği 2016-17 sezonunda da Sarı-Kırmızılılar'ın formasını giyen Tyus, EuroLeague'de 10 sayı, 5.2 ribaunt ortalamaları ile öne çıkmıştı. Kariyerinde Maccabi Ashdod, Cantu, Maccabi Tel Aviv ve son olarak UNICS Kazan formaları giyen 32 yaşındaki oyuncu, daha önce ülkemizde Anadolu Efes'te de oynamıştı. 
 
Ligde oynadığı 6 maçta 4 yenilgi alan Galatasaray, özellikle pota altında yaşadığı sıkıntıları gidermek adına Alex Tyus'u kadrosuna katmak istiyor. 
 

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Etiketler: Alex Tyus galatasaray
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