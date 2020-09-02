Alexander Sörloth bombası! 20 milyon euro...

Trabzonspor'da geçtiğimiz sezona damga vuran gol kralı Alexander Sörloth, Avrupa devlerinin iştahını kabartıyor. RB Leipzig, teknik direktör Julian Nagelsmann'ın ısrarla kadrosunda görmek istediği Norveçli golcü için kesenin ağzını açtı. Alman temsilcisinin bu transfer için 20 milyon avro bütçe ayırdığı ve Alexander Sörloth'un da RB Leipzig'e gitmek için Trabzonspor yönetiminden izin istediği öne sürüldü.

02 Eylül 2020 Çarşamba - 9:36
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Trabzonspor formasıyla geçtiğimiz sezonu gol kralı olarak tamamlayan Alexander Sörloth, Red Bull Leipzig'in transfer listesinin en başında yer alıyor.
 
Alman basınından Kicker'in haberine göre; bordo mavili ekip, 24 yaşındaki Norveçli golcünün transferi konusunda Red Bull Leipzig ile görüşmelere başladı.
 
Söz konusu haberde, Bundesliga temsilcisinin Alexander Sörloth transferi için 20 milyon avro bütçe ayırdığı öne sürüldü.
 
NAGELSMANN ÇOK İSTİYOR
Öte yandan BILD ise Red Bull Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann'ın Alexander Sörloth'u çok istediğini ve bu doğrultuda kulüp yönetimine rapor sunduğunu iddia etti.
 
Aynı haberde yetenekli golcünün RB Leipzig'e gitmek için Trabzonspor'dan izin istediğinin de altı çizildi.
 
ÖNCE TRABZONSPOR SONRA RB LEIPZIG ALACAK
RB Leipzig, bonservisi Crystal Palace'ta olan ve Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Alexander Sörloth'un transferi için yol haritasını belirledi.
 

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Etiketler: Trabzonspor teklif Alexander Sörloth transfer
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