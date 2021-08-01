Alexander Sörloth kararını verdi! Fenerbahçe ve Trabzonspor...

Almanya Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig'de forma giyen Norveçli golcü Alexander Sörloth, kariyerine yönelik kararını verdi.

01 Ağustos 2021 Pazar - 19:38
İLGİLİ HABERLER
Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak, Fenerbahçe camiasından özür diledi Atakan Çankaya Göztepe'de! Trabzonspor - Molde maçının hakemi belli oldu Beşiktaş üç yıldıza birden... Cenk Tosun, Costa, De Jong Fenerbahçe'de Volkan Ballı'nın görevine son verildi

Transfer döneminin gözde isimlerinden Alexander Sörloth, yolunu tekrardan Süper Lig'e çevirme konusunda son kararını verdi.
 
Fenerbahçe ve Trabzonspor'un yakından ilgilendiği; hatta bordo-mavililerin Türkiye'deki haklarını elinde bulundurduğu Norveçli gol kralının, Süper Lig'e dönmeme kararı aldığı öğrenildi.
 
Trabzonsporlu eski yıldızın kariyer planlarında Türkiye bulunmazken; yoluna nerede devam edeceği ise merak konusu oldu.
 
Alman ekibinde geçtiğimiz sezon bekleneni veremeyen Norveçli golcü, Bundesliga'da 29 maçta 5 gol atabildi.(Asist Analiz)

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler:
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Lionel Messi tatilde! Eşiyle romantik anlar yaşadı... Lionel Messi tatilde! Eşiyle romantik anlar yaşadı...
Pelkas, Ozan Tufan, Szalai derken yıldız futbolcu için İtalyanlar teklif gönderdi! Fenerbahçe'ye transferde 10,5 milyon euro...Pelkas, Ozan Tufan, Szalai derken yıldız futbolcu için İtalyanlar teklif gönderdi! Fenerbahçe'ye transferde 10,5 milyon euro... Dünkü maçtan sonra 5 yıldızın üstünü çizdi! Vitor Pereira'dan Ali Koç'a 'operasyon' raporuDünkü maçtan sonra 5 yıldızın üstünü çizdi! Vitor Pereira'dan Ali Koç'a 'operasyon' raporu SON DAKİKA! Alex Teixeira Beşiktaş'ta... Islak imza ve İstanbul detayı...SON DAKİKA! Alex Teixeira Beşiktaş'ta... Islak imza ve İstanbul detayı...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.