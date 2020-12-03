Alexander Sörloth'tan maç sonu Türkiye itirafı!

Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir 'i 4-3 mağlup eden Leipzig'te galibiyet golünü atan Sörloth, maç sonunda açıklamalar yaptı.

Leipzig formasıyla ilk golünü atan Sörloth, "Takımım kazandığı için mutluyum. Benim için önemli bir gol, ilk golüm ve üzerimden bir baskı kalkmış oldu" dedi.

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