Alexander Sörloth tarihe geçti!

06 Temmuz 2020 Pazartesi - 12:02
| Son Güncelleme : 06 07 2020 - 12:08
Sezon başında İngiltere
'nin Crystal Palace Kulübünden satın alma opsiyonuyla iki sezonluğuna 750 bin avroya kiralanan Alexander Sörloth, ligde 30 maçta 21, Ziraat Türkiye Kupası'nda 6 maçta 6 gol, Avrupa
kupalarında ise 8 maçta 2 gol olmak üzere 44 maçta 29 gol kaydetti.
1995-96 sezonunda ligde 34 maçta 25 gol atarak bordo-mavili takımın tek yabancı gol kralı olan Şota Arveladze, Avrupa'da 4 maçta 1, Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta 2 gol atarak toplamda 41 maçta 28 kez rakip fileleri
havalandırmıştı.
- Ligde 39 puanlık katkı
Trabzonspor, Sörloth'un gol attığı 17 lig maçında 11 galibiyet, 6 beraberlik alarak mağlubiyet yüzü görmedi. Ligde 61 puanı bulunan Karadeniz
ekibi, Norveçli oyuncunun gol attığı müsabakalarda 39 puan elde etti.
Sörloth, sezonun ilk yarısındaki Kasımpaşa
, Gençlerbirliği, Beşiktaş
, Çaykur Rizespor
, Gaziantep
FK, Medipol Başakşehir
, MKE Ankaragücü, Galatasaray
, Antalyaspor
ve İttifak Holding Konyaspor
maçlarında birer, Hes
Kablo Kayserispor
karşılaşmasında ise 2 gol kaydetti.
Norveçli santrfor, ikinci yarıda ise Kasımpaşa maçında 3, Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor
, Ankaragücü ve Galatasaray karşılaşmalarında birer, Beşiktaş müsabakasında 2 gol attı.
- Kariyerinin en golcü dönemi
Sörloth, Trabzon
spor'da kariyerinin de en golcü dönemini yaşadı.
Norveç Ligi'nde 2014-2015 sezonunda 13 gol kaydeden Sörloth, bordo-mavili takımda 21 golle kariyerinin en golcü dönemini geçiriyor.
Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda 6, UEFA
Avrupa Ligi'nde de 2 gol olmak üzere tüm resmi maçlarda 29 gol atan Sörloth, 2017-2018 sezonunda Crystal Palace ve Midtjylland formalarıyla resmi maçlarda en fazla 15 gole ulaşabilmişti.
- Şota Arveladze'ye 4 gol kaldı
Sörloth'un, bordo-mavili takımın ligde tek yabancı gol kralı olan Şota Arveladze'yi yakalamasına 4 gol kaldı.
Bordo-mavili futbolcu, ligde kalan 4 haftada 4 gol atması halinde 1995-96 sezonunda 25 gol kaydeden gol kralı Şota Arveladze'nin gol sayısına ulaşmış olacak.
Sörloth, Beşiktaş maçında attığı 2 golle ligde 19 gole ulaşmış, Oscar Cardozo'yu gol sayısında geride bırakmıştı.
Norveçli oyuncu, daha önce de 2018-2019 sezonunu 15 golle tamamlayan Hugo Rodallega, 2013-2014 sezonunda 13 gol atan Paulo Henrique, 12 gol kaydeden Brezilyalı Jaja ve Hırvat Davor Vugrinec gibi oyuncuları geçmişti.
- "Üç büyükler"i boş geçmedi
Sörloth, Trabzonspor
'un "üç büyük" rakibine karşı da ilk sezonunda gol atma başarısı göstererek lig ve kupada toplam 9 gol kaydetti.
Golcü oyuncu, ligde bordo-mavili takımın sahasında 4-1 kazandığı Beşiktaş, 2-1 galip geldiği Fenerbahçe, 1-1 ve 3-1'lik Galatasaray maçlarında birer, deplasmanda 2-2 biten Beşiktaş karşılaşmada da 2 gol attı.
Norveçli futbolcu, Fenerbahçe ile kupada ilk Trabzon'da oynanan karşılaşmada 1, İstanbul
'da oynanan karşılaşmada da 2 gol atarak 3 kez rakip fileleri havalandırdı.
Sörloth, "üç büyük" rakip karşısında 9 golün 5'ini Fenerbahçe filelerine gönderdi.
- İstanbul takımlarına 14 gol
Sörloth lig ve kupada İstanbul'un tüm temsilcilerine 14 gol kaydetti.
"Üç büyükler"e lig ve kupada toplam 9 gol atan Sörloth, ligde Kasımpaşa'ya iki maçta 4, Medipol Başakşehir'e de 1 gol attı.