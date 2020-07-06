Alexander Sörloth tarihe geçti!

1995-96 sezonunda ligde 34 maçta 25 gol atarak bordo-mavili takımın tek yabancı gol kralı olan Şota Arveladze, Avrupa'da 4 maçta 1, Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta 2 gol atarak toplamda 41 maçta 28 kez rakip fileleri

havalandırmıştı.

- Ligde 39 puanlık katkı

- Kariyerinin en golcü dönemi

Norveç Ligi'nde 2014-2015 sezonunda 13 gol kaydeden Sörloth, bordo-mavili takımda 21 golle kariyerinin en golcü dönemini geçiriyor.

Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda 6, UEFA Avrupa Ligi'nde de 2 gol olmak üzere tüm resmi maçlarda 29 gol atan Sörloth, 2017-2018 sezonunda Crystal Palace ve Midtjylland formalarıyla resmi maçlarda en fazla 15 gole ulaşabilmişti.

- Şota Arveladze'ye 4 gol kaldı

Sörloth'un, bordo-mavili takımın ligde tek yabancı gol kralı olan Şota Arveladze'yi yakalamasına 4 gol kaldı.

Bordo-mavili futbolcu, ligde kalan 4 haftada 4 gol atması halinde 1995-96 sezonunda 25 gol kaydeden gol kralı Şota Arveladze'nin gol sayısına ulaşmış olacak.

Sörloth, Beşiktaş maçında attığı 2 golle ligde 19 gole ulaşmış, Oscar Cardozo'yu gol sayısında geride bırakmıştı.

Norveçli oyuncu, daha önce de 2018-2019 sezonunu 15 golle tamamlayan Hugo Rodallega, 2013-2014 sezonunda 13 gol atan Paulo Henrique, 12 gol kaydeden Brezilyalı Jaja ve Hırvat Davor Vugrinec gibi oyuncuları geçmişti.

- "Üç büyükler"i boş geçmedi

Sörloth, Trabzonspor 'un "üç büyük" rakibine karşı da ilk sezonunda gol atma başarısı göstererek lig ve kupada toplam 9 gol kaydetti.

Golcü oyuncu, ligde bordo-mavili takımın sahasında 4-1 kazandığı Beşiktaş, 2-1 galip geldiği Fenerbahçe, 1-1 ve 3-1'lik Galatasaray maçlarında birer, deplasmanda 2-2 biten Beşiktaş karşılaşmada da 2 gol attı.

Norveçli futbolcu, Fenerbahçe ile kupada ilk Trabzon'da oynanan karşılaşmada 1, İstanbul 'da oynanan karşılaşmada da 2 gol atarak 3 kez rakip fileleri havalandırdı.

Sörloth, "üç büyük" rakip karşısında 9 golün 5'ini Fenerbahçe filelerine gönderdi.

- İstanbul takımlarına 14 gol

Sörloth lig ve kupada İstanbul'un tüm temsilcilerine 14 gol kaydetti.

"Üç büyükler"e lig ve kupada toplam 9 gol atan Sörloth, ligde Kasımpaşa'ya iki maçta 4, Medipol Başakşehir'e de 1 gol attı.