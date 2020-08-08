Alexander Sörloth’un babası açıkladı! ‘İlgilenen kulüpler var’

Süper Lig’i gol kralı Trabzonsporlu Alexander Sörloth’un babası Göran Sörloth, Norveç basınına önemli açıklamalarda bulundu.

08 Ağustos 2020 Cumartesi - 10:54 | Son Güncelleme : 08 08 2020 - 11:17
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Süper Lig’de sezonu gol kralı olarak tamamlayan Trabzonsporlu Alexander Sörloth’un babası Göran Sörloth, Norveç basınına açıklamalarda bulundu. Oğlunun sergilediği performansla gurur duyduğunu ifade eden Göran, “Bu sezonki performansı beni gururlandırdı. Son kupa maçında attığı gol de onun için pastanın üzerindeki krema oldu” dedi.
Bordo-mavili forvet ile ilgilenen kulüpler bulunduğunu aktaran Göran Sörloth, “Zaten bu performansından sonra olmaması garip olurdu. Trabzonspor’un satın alma opsiyonu var ve muhtemelen bunu kullanacaklar. Sörloth daha da iyi olacak henüz altın çağını yaşamıyor” diye konuştu.
 
 
 

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Etiketler: Alexander Sörloth Sörloth Trabzonspor
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