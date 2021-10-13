Alexone Özel 2266952 puan aldı şampiyon oldu

Uzun zamandır Dmc ceo su Samsun Demir’in gözetiminde olan Alexone, Samsun Demir’in yarışmada bir anda sürpriz yapıp Alexone destekledi ve ciddi bir hediye attı. Türkiye puanını kıran Alexone Tiktok’ta yeni rekorlara gözünü dikti.

Türkiye’nin en iyi içerik üreticilerinden Alexone kısa zamanda Doğan Music Company ceo’su ile bir araya gelip güzel bir proje albümü çıkartacağının haberini verdi.

ALEXONE KİMDİR?