Alexone Özel 2266952 puan aldı şampiyon oldu

13 Ekim 2021 Çarşamba - 10:14
Uzun zamandır Dmc ceo
su Samsun
Demir’in gözetiminde olan Alexone, Samsun Demir’in yarışmada bir anda sürpriz yapıp Alexone destekledi ve ciddi bir hediye attı. Türkiye puanını kıran Alexone Tiktok’ta yeni rekorlara gözünü dikti.
Türkiye’nin en iyi içerik üreticilerinden Alexone kısa zamanda Doğan Music Company ceo’su ile bir araya gelip güzel bir proje albümü çıkartacağının haberini verdi.
ALEXONE KİMDİR?
Alexone Özel’in başarılar hayatı, Tatvan
’da başladı. 6 yıl İngiltere
’de yaşayan ve Londra
’nın dünyaca ünlü film okulu London Film School’da Yönetmenlik eğitimi alan 39 yaşındaki Özel, Türkiye’ye döndüğünde Kuşadası
’na yerleşti ve profesyonel kariyerine DJ-prodüktör olarak start verdi. Ardından eğitimini aldığı işi yapma kararı alarak klip yönetmenliğine başlayan Özel’in yolu, yıldızlarla kesişti.