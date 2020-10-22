ALG Spor'un Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Aycan Yanaç'ı transfer eden ALG Spor'un UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. turundaki rakibi belli oldu. İşte detaylar...

22 Ekim 2020 Perşembe - 14:02
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ALG Spor'un UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. turundaki rakibi İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekimi sonucu belli oldu.
 
Temsilcimiz, Şampiyonlar Ligi 1. turunda Arnavutluk ekibi Vllaznia ile eşleşti.
 
ALG Spor, tek maç üzerinden yapılacak eşlemede rakibiyle deplasmanda karşılaşacak. Mücadele 3-4 Kasım'da yapılacak.
 
ALG Spor, tur atlaması halinde 6 Kasım'daki 2. tur kura çekimine yine seri başı olmadan katılacak.
 
Tarihinde ilk kez Devler Ligi'nde boy gösterecek olan Gaziantep ekibi, kadrosunu Survivor yarışması ile ünlenen 21 yaşındaki forvet Aycan Yanaç ile güçlendirmişti. (Ajansspor)
 
 

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Etiketler: ALG Spor kura rakip Aycan Yanaç Aycan
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