ALG Spor'un Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

22 Ekim 2020 Perşembe - 14:02
ALG Spor
'un UEFA
Kadınlar Şampiyonlar Ligi
1. turundaki rakibi İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekimi sonucu belli oldu.
Temsilcimiz, Şampiyonlar Ligi 1. turunda Arnavutluk
ekibi Vllaznia ile eşleşti.
ALG Spor, tek maç üzerinden yapılacak eşlemede rakibiyle deplasmanda karşılaşacak. Mücadele 3-4 Kasım'da yapılacak.
ALG Spor, tur atlaması halinde 6 Kasım'daki 2. tur kura çekimine yine seri başı olmadan katılacak.
Tarihinde ilk kez Devler Ligi'nde boy gösterecek olan Gaziantep
ekibi, kadrosunu Survivor
yarışması ile ünlenen 21 yaşındaki forvet Aycan Yanaç ile güçlendirmişti. (Ajansspor)