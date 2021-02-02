Ali Akman depremi! Kadro dışı bırakıldı...

Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt Bursaspor 'dan Ali Akman'ı transfer etti. Frankfurt'tan yapılan açıklamada Ali Akman ile 1 Temmuz 2021'den itibaren aktif olmak kaydıyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi. Ali Akman ile ilgili konuşan Eintracht Frankfurt Sportif Direktörü Fredi Bobic; "Türk futbolundaki en büyük yeteneklerden birini kazandık. Gelecek yıllarda geliştirmek istediğimiz bir oyuncu. Ali Akman istediği zamana ve desteğe burada sahip olacak. Böylesi bir genç yeteneği kadromuza kattığımız için mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Bursaspor taraftarları, Eintracht Frankfurt’a bedelsiz şekilde transfer olmasından dolayı Ali Akman’a tepki gösterdi. Sezon sonuna kadar yeşil-beyazlı formayı terletecek 18 yaşındaki futbolcu için sosyal medyada 'Kadro dışı bırakılsın' kampanyası başlattı.

Bursaspor'da Ali Akman kadro dışı bırakıldı

Bursaspor, Frankfurt'a transfer olan genç futbolcusu Ali Akman’ın kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Bursaspor'un açıklama şu şekilde;"Yönetim Kurulu toplantısında Bursaspor Kulübünün altyapısında yetişen Ali Akman'ın etik dışı transferinden ve davranışlarından dolayı süresiz kadro dışı bırakılmasına oy birliği ile karar verilmiştir."