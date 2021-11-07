Ali Akman durmuyor! Bir gol daha...

Hollanda'da NEC Nijmegen forması giyen Ali Akman dün Heerenveen karşısında attığı golle yine yıldızlaştı.

07 Kasım 2021 Pazar - 9:55
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Hollanda Eredivisie'de NEC Nijmegen ile Heerenveen karşı karşıya geldi.
 
Ligin 12. haftasında oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona ererken, NEC Nijmegen'in golü 53. dakikada Ali Akman'dan geldi. Heerenveen'in golünü ise 72. dakikada Veerman attı.
 
Heerenveen karşısında fileleri bulan Ali Akman böylece, ligde 4. golüne ulaştı.
 
NEC Nijmegen bu beraberlikle 18, Heerenveen ise 14 puana yükseldi.
 
Ligde bir sonraki hafta Nijmegen AZ Alkmaar deplasmanına konuk olacak. Heerenveen ise kendi sahasında Willem II ile karşılaşacak.

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Etiketler: ali akman Heerenveen nec
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